Fue hace un par de semanas que el polémico Colin Kaepernick realizó una sesión de entrenamientos junto a Las Vegas Raiders, encendiendo las ilusiones de un regreso a la National Football League (NFL) tras cinco temporadas, y ser soporte del titular Derek Carr.

Sin embargo, el largo contingente de jugadores que tiene en ese puesto el entrenador en jefe Josh McDaniels, descartó de momento la vuelta del ex San Francisco 49ers, a pesar de haber dejado impresionado a todos en Nevada por sus condiciones de juego.

Quizás por lo mismo, el propio Carr fue quien levantó la voz, en el comienzo del minicampamento obligatorio de entrenamientos en Raiders, y sorprendió a todos pidiendo la oportunidad para que Kaepernick se sume al equipo, de cara a la próxima temporada de NFL.

El pedido de Derek Carr a Raiders por Kaepernick



"No quiero hablar por todos (mis compañeros) en ese sentido, no quiero que alguien se enoje conmigo por decir: 'Creo que sería genial', pero lo conozco (a Colin) y me llevaría muy bien con él; sé que lo hemos hecho en el pasado, y creo que lo haríamos de nuevo. Creo que, en su mayor parte, creo que se llevaría muy bien con nuestros muchachos", afirmó el mariscal de campo.

Recordemos que Carr y Kaepernick coincidieron en la Western Athletic Conference durante la temporada 2009, donde el hoy jugador de Raiders defendía a Fresno State; mientras que el hoy activista político lo hacía para Nevada. ¿Se los imaginan juntos?