Luego de haber dejado atrás la suspensión por 11 partidos, impuesta por la National Football League (NFL) tras las acusaciones en su contra por agresión sexual, Deshaun Watson ya ha podido debutar con Cleveland Browns.

El mariscal de campo ha disputado dos partidos con la franquicia de Ohio, con victoria ante Houston Texans en su reestreno, y derrota en su visita a Cincinnati Bengals, donde ha mostrado parte de su talento, pese a la evidente falta de ritmo competitivo.

Por lo mismo, al ser consultado por su balance de su vuelta a la actividad en NFL, Watson fue enfático en señalar que está muy lejos de su mejor nivel como quarterback, esto de cara al debut que tendrá en casa de Browns, este domingo ante Baltimore Ravens.

Watson habló de su regreso a NFL



"Me queda mucho por recorrer. Quiero ser mejor. No estoy ni cerca de donde quiero estar como jugador, no quiero estar donde estaba en 2020, y este equipo no está cerca de donde queremos estar", partió señalando el jugador de 27 años.

En ese sentido, Watson agregó sobre su vuelta con Browns a NFL que "quiero ser mejor. Quiero seguir mejorando. Quiero ser ese jugador que donde quiera que se plante en el campo, nadie lo pueda detener. Pero lo que tienes que hacer es salir y continuar demostrando eso y tratar de hacerlo, no solamente hablar de ello, sino realmente demostrarlo en el campo".