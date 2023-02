En el Super Bowl 2023 Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles, Rihanna se presentará en el Show de Medio Tiempo. ¿Cuánto dinero recibe? Bolavip te lo cuenta.

El espectáculo deportivo más visto del mundo es tan atrapante que ni siquiera en el descanso hay tiempo para pestañear más de un par de veces. Para el Super Bowl 2023 Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles , Rihanna fue la cantante elegida para el Show de Medio Tiempo y ya se reveló el dinero que recibe la artista.

¡No lo vas a creer! Joe Pompliano, del boletín de noticias ‘Read Huddle Up’, fue el encargado de revelar la insólita cantidad de dinero que recibe Rihanna por el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2023 si se tiene en cuenta que Apple y la NFL llegaron a un acuerdo por US$250 millones y cinco años para patrocinar el espectáculo de medio tiempo.

A lo largo de la historia de la NFL, la liga logró convencer artistas de la talla de Michael Jackson, Beyonce, The Rolling Stones, Prince, Shakira y Jennifer Lopez, entre otros, para que estuvieran en el Show de Medio Tiempo ¿Cuál fue el común denominador? Lo mismo que le pasará a Rihanna en el Super Bowl 2023: no recibieron un pago.

Según Joe Pompliano, la NFL firma un acuerdo de patrocinio de $50 millones de dólares para el Show de Medio Tiempo, pero tanto a Rihanna como a los demás artistas que dijeron presente en el Súper Tazón, no se les dio dinero como concepto de pago por sus shows.

Mientras que The Rolling Stones establecieron un récord de $588 millones de dólares de ingresos por su gira luego de la presentación en el Super Bowl XL, The Weeknd vendió un millón de entradas tan solo una semana después de presentarse en el Súper Tazón LV. A Rihanna no le irá nada mal con el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2023.

El dinero que recibe Rihanna por el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2023

A pesar que la NFL reporta no les paga a los artistas que se presentan en el Súper Tazón, de acuerdo a Joe Pompliano, el dinero que recibe a Rihanna por el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2023 está entre $10 y $15 millones de dólares como concepto de presupuesto de producción.