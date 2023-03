Ben Roethlisberger es uno de los mariscales más destacados en la historia de la National Football League (NFL), luego de una excelente carrera donde no vistió otra camiseta que no sea la de Pittsburgh Steelers.

El egresado de la Universidad de Miami en Ohio fue campeón en dos oportunidades del Super Bowl con la franquicia de la ciudad del acero y es uno de los mariscales más conderados en cuanto a los premios individuales en la historia de la liga.

Todo al momento de pensar en el Big Ben se entiende como parte de la organización de los Steelers, pero hubo una franquicia que casi lo convence de volver a jugar al fútbol americano, y no fue justamente Pittsburgh.

San Francisco 49ers intentó convencer a Ben Roethlisberger para volver del retiro

En conversación con Mark Madden de la radio 105.9 The X, el Big Ben confesó que estuvo cerca de volver a jugar fútbol americano de manera profesional, y el equipo que estuvo a punto de lograrlo fue San Francisco 49ers.

"Hubo conversaciones, mentiría si digo que no captaron mi atención. Una pequeña parte de mí quería probar que todavía puedo entrar a un campo y jugar", confesó Roethlisberger, aunque agregó: "Al final del día, no podía verme con otra camiseta que no sea la negro y oro".