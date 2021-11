El famoso presentador de las peleas de boxeo de Saúl Canelo Álvarez y compañía, Michael Buffer, le dio la bienvenida al juego de la NFL Dallas Cowboys vs. Las Vegas Raiders.

No es un día como cualquier otro. En Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias y, además del pavo que comerán los norteamericanos en la cena, la NFL tuvo un invitado de lujo a la tradición de los tres juegos que se disputan para conmemorar esta fecha especial en USA. Saúl Canelo Álvarez, ¿te gustó la bienvenida?

Cuando los momentos de tensión están a punto iniciar, él, con su potente voz y atuendo elegante, se sube al ring para presentar a los boxeadores y pronunciar el famoso: “Let's get ready to rumble (¡Prepárense para la pelea!)”. El presentador de las peleas de Canelo Álvarez y compañía llegó a la NFL.

En el segundo juego del Día de Acción de Gracias en la NFL 2021, Dallas Cowboys, el equipo más popular en México, recibió la visita de Las Vegas Raiders en la Semana 12 y para empezar por todo lo alto, Michael Buffer hizo la habitual presentación de las peleas de Saúl Canelo Álvarez en el mismísimo estadio AT&T Stadium.

Dallas Cowboys tuvo como gran ausente para el juego contra Las Vegas Raiders al receptor CeeDee Lamb, quien no pasó los protocolos de conmoción de la NFL y se perdió el juego de la Semana 12. Baja sensible para Dak Prescott y compañía.

Video: Michael Buffer presentó Dallas Cowboys vs. Las Vegas Raides de la NFL 2021

Al mejor estilo de cuando Saúl Canelo Álvarez va defender uno de sus cinturones, Michael Buffer tomó el micrófono, afinó la voz y soltó el famoso “Let's get ready to rumble” (¡Prepárense para la pelea!)” para presentar el juego Dallas Cowboys vs. Las Vegas Raides de la Semana 12 NFL 2021.