La previa del Super Bowl 2022 que disputarán Los Angeles Rams y Cincinnati Bengals tiene un invitado de luego que siempre será recordado cuando se juega la final de la NFL. Tom Brady dijo presente y es común denominador a la hora de hablar de Joe Burrow.

En el mundo de la NFL se instaló una comparación entre Brady y Burrow que desató todo tipo de opiniones. Y no es para menos… La segunda temporada de Joe en el mejor fútbol americano del mundo lo tiene como uno de los candidatos a ganar el premio MVP junto al mismo Tom y Aaron Rodgers.

Joe Burrow lideró la temporada NFL 2021 en yardas por intento de pase (8.9) y en porcentaje de pases completos con 70.4 por ciento. Esto y mucho más, como llegar al Super Bowl LVI, lo hizo con apenas 25 años y tan solo dos temporadas en la liga. Nada mal, ¿no?

El gran nivel de Burrow en los emparrillados de la NFL hicieron que, Von Miller, estrella de Los Angeles Rams, lo utilizara en la misma oración junto a Tom Brady. Ven algo de TB12 en Joe. Y ahí no iban a parar las semejanzas porque el mismísimo Rob Gronkowski también entró en el debate.

Gronkowski se animó a elegir al quarterback con el que le gustaría jugar tras el retiro de Tom Brady y a que no adivinas a quién eligió… En este contexto, uno de los protagonistas de la épica comparación rompió el silencio y desde el 2020 dejó en claro qué piensa sobre las semejanzas con TB12. Joe Burrow hasta se animó a elegir al GOAT de la NFL.

Joe Burrow eligió a Tom Brady como el mejor jugador en la historia de la NFL

“Por favor, no me comparen con el mejor jugador de todos los tiempos. Déjame hacer lo mío. No me hagas eso, por favor”, afirmó Joe Burrow sobre Tom Brady y la comparación que le hacen con el mismísimo TB12.