Ex compañero de Tom Brady en Tampa Bay Buccaneers anuncia que no jugará en NFL 2022 para dedicarse al boxeo

Durante ocho temporadas, Le'Veon Bell destacó por ser uno de los más destacados corredores en la National Football League (NFL), siendo dos veces nominado al Primer Equipo All-Pro, incluso jugó la última campaña junto con la leyenda Tom Brady en Tampa Bay Buccaneers.

Sin embargo, encontró en otra disciplina deportiva su nueva pasión, y es que el sábado 30 de julio, será parte de una cartelera de boxeo, en el evento Social Gloves 2, a realizarse en el Crypto.com Arena en Los Angeles, California, donde enfrentará a su colega Adrian Peterson.

El tema es que tal parece que Bell está dispuesto a sacrificar su carrera en la NFL para dedicarse a tiempo completo a este deporte, y así lo dejó en claro en conferencia de prensa previa al espectáculo boxeril, donde confirmó que no estará disponible para la próxima temporada.

Ex compañero de Brady deja NFL para dedicarse al boxeo



"Ha sido un desafío que he estado dispuesto a aceptar, algo que asumí; el boxeo es algo que… siempre dicen que es algo que no puedes hacer. Me quedé fuera casi todo el año pasado para tratar de concentrarme en el boxeo porque sabía que era a eso a lo que quería hacer la transición", partió señalando el running back.

En ese sentido, Le'Veon Bell enfatizó en que "sé que no jugaré este año porque quiero concentrarme en el boxeo. Entonces, esta transición para mí ha sido como otra oportunidad. Estoy listo para mostrar lo que soy. Esto no es solo algo aislado. Esto es mi introducción para mostrar lo que haré".