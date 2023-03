Cuando se habla de los Dallas Cowboys, en cuanto a franquicias grandes se refiere en la National Football League (NFL), posiblemente esté entre las tres primeras de la categoría. Por eso, la falta de Super Bowl sorprende.

Y si, Super Bowl, no Super Bowls. Porque tiene campeonatos de sobra. Cinco finales de la NFL ganadas en total en su historia, siendo uno de los equipos más exitosos. El problema es el tiempo que llevan sin conseguir siquiera llegar hasta allí.

Verlos en los Playoffs es algo común, ya no sorprende a nadie eso. Pero cuando se trata del último partido de la temporada, hay que remontarse hasta la Final de la NFL de 1996 para encontrar su última aparición. El final, feliz.

Los Cowboys vencieron a otro gigante. Fue victoria por 27 a 17 ante Pittsburgh Steelers en lo que fue el Super Bowl 30. Pero como ya pasaron 27 años de ese acontecimiento, Jerry Jones, propietario longevo de Dallas, habló de ello.

Jerry Jones sobre Dallas Cowboys en el Super Bowl

“No me desanimo cuando me dicen: ’No has ido a una Super Bowl en X años’”, comenzó explicando para ESPN. “No lo hago porque podría haber ganado las últimas cinco y aun así podría no llegar a otro Super Bowl y debería estar esforzándome para llegar al próximo Super Bowl como si hubiera perdido cinco o cuatro. Esa es la realidad”.