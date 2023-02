Y no era mentira cuando dijo que “no saldré de un partido de Playoffs a menos que me eliminen”. Patrick Mahomes arrastra una lesión desde la Ronda Divisional de los NFL Playoffs 2023 y el mismo Andy Reid, entrenador en jefe de Kansas City Chiefs, se encargó de hacer la gran revelación sobre cómo hizo el QB para jugar lesionado.

Las imágenes depararon lo peor y el silencio se apoderó de los más de 70.000 aficionados al estadio Arrowhead. Arden Key, de Jacksonville Jaguars, y sus 109 kilogramos cayeron sobre el tobillo derecho de Mahomes. El quarterback tuvo que salir del juego, entró al emparrillado el QB sustituto Chad Henne y se originó la gran revelación que dio a conocer el entrenador de los Chiefs.

Patrick Mahomes sufrió un esguince alto de tobillo derecho el 21 de enero de 2023 y en la final de la Conferencia Americana tardó un par de jugadas hasta que se le vio volver a cojear. Las alarmas están encendidas de cara al Super Bowl 2023 Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles que se jugará el domingo 12 de febrero a las 18:30 ET.

Mientras que Mahomes afirmó que “tendré algunas semanas más para tener listo” el tobillo derecho tras no sentirse bien en la final de la Conferencia Americana, Jeremy Fowler, de ESPN, publicó que el quarterback de los Chiefs está en buena forma de cara al Super Bowl 2023 porque no se le agravó el esguince en el tobillo derecho.

La gran revelación del HC de Chiefs sobre la lesión de Patrick Mahomes

Andy Reid estuvo como invitado en el programa ‘The Herd’ (La manada) con Colin Cowherd, de Fox Sports, y confesó que cuando Patrick Mahomes se lesionó en la Ronda Divisional de los NFL Playoffs 2023 la mentalidad del quarterbark era “voy a volver a entrar. Estoy bien y no necesito una radiografía”. El entrenador en jefe de Kansas City Chiefs le respondió que no le dejaba ingresar al juego hasta no ver los resultados de los Rayos X. Ahí llegó la gran revelación sobre la lesión de Mahomes.