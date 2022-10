La posibilidad está latente. Luego de haber conseguido el Super Bowl LVI en febrero pasado, donde sufrió la lesión de su rodilla izquierda, Odell Beckham Jr. estaría dispuesto a regresar a Los Angeles Rams, para lo que resta de la temporada 2022 de National Football League (NFL).

Si bien es conocido el interés de otros equipos para firmar al receptor de 29 años, durante esta semana se dio a conocer que el actual campeón le ha realizado un ofrecimiento económico que no cayó bien en el jugador.

"LA sabe dónde quería estar… pero no me ofrecieron…. ¡Cualquier cosa! Así que sé lo que la gente quiere que haga, definitivamente sé lo que valgo y la oferta no refleja eso. ¡Así que es difícil decir que puedo volver aunque pensé que finalmente encontré ese hogar!", expresó Beckham Jr.

LA Rams se abre a una vuelta de OBJ para NFL 2022



Ante las palabras del receptor, salió al paso el entrenador en jefe del equipo, Sean McVay, quien junto con reconocer que "yo amo a Odell. Nada más que cosas buenas vienen de mí", aclaró que existe la posibilidad de una nueva oferta económica para tenerlo en sus filas.

"Tenemos un diálogo constante. También sabe que ciertamente no creo que esa sea la última oferta que vendría de nosotros. No estoy familiarizado con lo que es. Él sabe lo que sentimos por él. Tenemos un poco de tiempo", afirmó el estratega de los Rams sobre Beckham Jr.