El mariscal de campo criticó a su ex entrenador, luego que este dijera que Geno Smith tiene más voluntad que el hoy jugador de Denver Broncos.

El mariscal de campo Russell Wilson y el entrenador Pete Carroll coincidieron durante nueve temporadas en Seattle Seahawks, ganando un Super Bowl en 2014; sin embargo, su actualidad en National Football League (NFL) separó sus caminos.

Mientras el jugador de 33 años fue parte de un intercambio que lo convirtió en nueva incorporación de Denver Broncos, el estratega está llevando a su equipo a ser una de las sorpresas en esta temporada, con récord positivo de seis triunfos y tres derrotas.

Dos realidades muy diferentes en NFL 2022, pero que confrontaron luego de que Carroll afirmara en entrevista con la radio Seattle Sports 710 AM, que la clave para el buen momento de Seahawks es la voluntad que ha puesto Geno Smith, el nuevo quarterback, para adoptar un enfoque distinto en el playcalling.

Carroll y Wilson se critican mutuamente



"Si se dan cuenta, Geno está saliendo con muñequera, y eso es de gran ayuda. Facilitó las cosas, aceleró las cosas, ordenó las cosas, y eso también es parte de. Nunca hicimos eso antes, hubo resistencia a eso así que no lo hicimos antes", afirmó el entrenador, sin mencionar a su ex jugador.

Para qué. Wilson se tomó a pecho las declaraciones de Carroll y le respondió, señalando que "no sé exactamente lo que dijo. Gané muchos juegos allí sin uno en mi muñeca. No sabía que en ganar o perder importaba si usabas una muñequera o no".