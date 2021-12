La decimotercera semana de National Football League ya pasó y ahora toca concentrarse en lo que viene, sobre todo para los jugadores del Fantasy, donde en este 2021 tendrán en Bolavip una fuente de información al respecto, y en este caso, el Start/Sit de la semana 14.

Las clásicas dudas sobre a quién poner en la formación titular nunca serán respondidas de manera precisa y científica, pues eso es lo bonito de este juego. Pero se puede analizar el contexto y rivales para definir la mejor alineación posible.

Claro que después en los partidos puede pasar cualquier cosa, como Aaron Rodgers metiendo menos de cinco puntos en el Fantasy en la primera jornada, algo impensado. No obstante aquí están los jugadores que debes poner de titulares y los que debes dejar en el banquillo para la semana 13 del NFL Fantasy 2021.

Start:

Cam Newton (QB), Saquon Barkley (RB) y Terry McLaurin (WR)

Cam Newton siempre ha alternado buenas y malas, pero ante Atlanta Falcons, es muy difícil que no produzca como Super Cam. Barkley ha tenido un año malo, pero por esa razón un partido bueno tendrá por su calidad, y la defensiva Charger le puede regalar ese juego. Con McLaurin pasa parecido, y es muy difícil no confiar en que la estrella de Washington repunte.

Sit:

Matthew Stafford (QB), Devin Singletary (RB) y Courtland Sutton (WR)

Lo de Stafford ya es malo en las últimas semanas, y la defensa de los Cardinals no es un punto para usar de redención. Singletary juega en unos Bills que no quieren ni van a correr seguido, por lo que es mejor no arriesgar. Sutton, a estas alturas, hasta podría ser cortado de los rosters si hay mejores opciones.