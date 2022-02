¡El evento deportivo del año está a la vuelta de la esquina! Los Angeles Rams y Cincinnati Bengals protagonizarán este domingo 13 de febrero el Super Bowl 2022, la cual será la edición N° 56 de la final de la NFL. Matthew Stafford y Joe Burrow, los QB de cada equipo, intentarán guiar a sus jugadores a la gloria.

¿Cuándo fueron fundados Los Angeles Rams?

Los Angeles Rams fueron fundados en 1936 en el estado de Cleveland y 10 años más tarde se mudaron a Los Angeles. En 1995 se fueron para San Luis y, recién, en 2016 regresaron a California. A pesar de ser una de las franquicias con más historia, solamente pudieron coronarse campeones una vez en la historia.

¿Cuantos títulos de Super Bowl tienen Los Angeles Rams?

En la temporada 1999-2000, la franquicia, que en ese momento tenía el nombre de St. Louis Rams, derrotó a Tennessee Titans por 23 a 16. El encuentro se disputó en el Georgia Dome, de Atlanta. El MVP de las Finales fue Kurt Warner, el QB titular.

Cabe destacar que Los Angeles Rams obtuvieron 8 títulos de conferencia (1950, 1951, 1955, 1979, 1999, 2001, 2018, 2021) y 18 de división (1945, 1949, 1967, 1969, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1985, 1999, 2001, 2003, 2017, 2018, 2021).

¿Cuántos Super Bowls jugaron Los Angeles Rams?

Desde sus inicios, Los Angeles Rams tienen solo un título de Super Bowl y tres subcampeonatos, siendo el más reciente en el Super Bowl LIII donde cayeron ante New England Patriots de Tom Brady por 13 a 3. También tienen dos títulos antes de la era del Super Bowl en 1945 y 1951. Están empatados con Seattle Seahawks, Philadelphia Eagles, Chicago Bears, New York Jets y New Orleans Saints con solo una corona.

