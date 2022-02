New England Patriots se despide de Tom Brady pese a no mencionarlos en su retiro de NFL

Era la palabra más esperada por estas horas, y es que a pesar de que hizo omisión de su paso por la institución, New England Patriots dedicó palabras para Tom Brady, quien anunció oficialmente su retiro de la National Football League (NFL) después de 22 temporadas.

Recordemos que en la carta de despedida publicada en sus redes sociales, el mariscal de campo no realizó mención alguna de su paso de dos décadas por la franquicia de Massachusetts, donde ganó seis títulos de Super Bowl, algo que sí realizó con su último equipo, Tampa Bay Buccaneers.

A pesar de este ninguneo, el propietario de los Patriots, Robert Kraft, pronunció una declaración pública sobre el retiro de Tom Brady, a quien le agradeció por sus años en el equipo y manifestó que "como aficionado al fútbol americano, fue un privilegio verlo. Como fanático de los Patriots, fue un sueño hecho realidad".

A pesar de todo: Patriots se despide de Brady



"Las palabras no pueden describir los sentimientos que tengo por Tom Brady, ni expresar adecuadamente la gratitud que mi familia, los New England Patriots y nuestros fanáticos tienen por Tom por todo lo que hizo durante su carrera. No era necesario ser fanático de los Patriots para respetar y apreciar su competitividad, determinación y voluntad de ganar que impulsaron su éxito", partió señalando el empresario.

En esa línea, Kraft agregó que "tengo el mayor respeto por Tom Brady personalmente y siempre lo tendré. Su humildad, junto con su empuje y ambición, realmente lo hicieron especial. Siempre sentiré un vínculo estrecho con él y siempre lo consideraré una extensión de mi familia inmediata".