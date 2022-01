New York Giants enfrentará a Washington Football Team en un encuentro correspondiente a la Semana 18 de la NFL. Entérate todos los detalles del partido: Pronóstico, fecha, hora, streaming y canal de TV.

¡La temporada regular de la National Football League llega a su fin! New York Giants enfrentará a Washington Football Team este domingo 09 de enero del 2022 en el MetLife Stadium para disputar un encuentro correspondiente a la Semana 18 de la NFL. Entérate todos los detalles de este gran partido: Pronóstico, día, horario y canal de TV.

New York Giants (4-12) se encuentra 4° en la NFC Este. En la Semana 17 se enfrentaron a Chicago Bears (6-10) en elSoldier Field, donde perdieron por 29 a 3. Mike Glennon completó 4 de 11 pases intentados (24 yardas), no lanzó pases de touchdown y no fue interceptado.

Por otra parte, Washington Football Team (6-10) se ubica 3° en la NFC Este. En la Semana 17 se midieron ante Philadelphia Eagles (9-7) en el FedExField, donde cayeron por 20 a 16. Taylor Heinicke completó 27 de 36 pases intentados (247 yardas), no lanzó pases de touchdown y fue interceptado en una ocasión.

New York Giants vs Washington Football Team: ¿Cuándo y a qué hora ver en vivo la Semana 18 de la NFL 2021?

Este juego de la Semana 18 de la NFL 2021 se llevará a cabo este domingo 09 de enero del 2022 en el MetLife Stadium a partir de las 13:00 hs (ET), 12:00 hs (CT), 11:00 hs (MT) y 10:00 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Domingo 09 de enero del 2022.

Hora en Estados Unidos: 13:00 hs (ET), 12:00 hs (CT), 11:00 hs (MT) y 10:00 hs (PT).

Lugar: MetLife Stadium.

Horario en el resto de países:

España: 19:00 horas.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 15:00 horas.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 14:00 horas.

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 13:00 horas.

México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 12:00 horas.

New York Giants vs Washington Football Team: ¿Qué canal transmite la Semana 18 de la NFL 2021?

Este encuentro de la Semana 18 de la NFL 2021 entre New York Giants y Washington Football Team será transmitido en Estados Unidos a través de FOX. Por otra parte, en Latinoamérica irá a través de las distintas señales de ESPN, mediante el NFL Redzone.

New York Giants vs Washington Football Team: ¿Cuáles son los pronósticos?

Para este partido de la Semana 18 de la NFL 2021 las casas de apuestas de Estados Unidos (DraftKings) dan como favorito para quedarse con el triunfo a Washington Football Team, ya que cuenta con una cuota de -300. Por otro lado, la victoria de New York Giants cuenta con una cuota de +235.

Resultado Cuota New York Giants +235 Washington Football Team -300

