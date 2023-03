Le fue imposible alejarse de los deportes. Tom Brady se retiró de la NFL tras jugar por 23 temporadas al más alto nivel en el mejor fútbol americano del mundo, pero una vez más, hizo un anuncio que sorprendió. El exquarterback de Tampa Bay Buccaneers y New England Patriots se unirá a un nuevo equipo en el 2023.

Brady anunció el primero de febrero de 2023 que se volvía a retirar de la NFL luego de durar 40 días retirado tras un primer retiro en 2022. En esta ocasión, por ahora, parece definitivo que TB12 no retorna a los emparrillados así haya decidió unirse a un nuevo equipo.

“Tengo un nuevo equipo”, dijo Tom Brady y los aficionados de la NFL se alcanzaron a ilusionar. Incluso, el exmariscal de campo pidió luces de drama cuando hizo el anuncio. Sin embargo, todo se trataba que TB12 iba a ser uno de los patrocinadores del“Hertz Jota equipo que está compitiendo en la edición 100 de la legendaria carrera de las 24 Horas de Le Mans”. Algo similar iba a volver a pasar.

En el mundo de la NFL se instaló la narrativa que Miami Dolphins era el equipo que podía sacar del retiro a Brady, ya que Rich Eisen, de NFL Network, sostuvo que “si los Dolphins, de alguna manera obtienen un informe médico o información de una evaluación médica de Tua Tagovailoa de que es posible que no esté listo para jugar, y de repente está Tom Brady sentado en Florida, donde se encuentra su familia y donde puede ubicarse fácilmente. Esté atento a eso, me dijeron un par de pájaros en el Combine”. No obstante, este tampoco es el nuevo equipo de Tom.

Tom Brady anunció el nuevo equipo al que se unirá en el 2023

Luces, cámara y acción. “Estoy muy emocionado de ser parte de la organización de Las Vegas Aces. Mi amor por los deportes femeninos comenzó a una edad temprana cuando acompañaba a todos los juegos de mis hermanas mayores. ¡Eran, con mucho, las mejores atletas de nuestra casa! Celebramos sus logros juntas como familia, y siguen siendo una gran inspiración para mí. Siempre he sido un gran fanático de los deportes femeninos y admiro el trabajo que las jugadoras, el personal y la WNBA de las Aces continúan haciendo para hacer crecer el deporte y empoderar a las futuras generaciones de atletas. Poder contribuir de cualquier manera a esa misión como miembro de la organización Aces es un honor increíble”, dijo Tom Brady en un comunicado que publicó el equipo de la WNBA (baloncesto femenino en Estados Unidos) al que TB12 se unió como uno de los dueños.