Nunca deja su humor a un lado. Dallas Cowboys volvió a ser protagonista de unos de los mayores fracasos de los NFL Playoffs al no poder llegar al Juego por el Campeonato de la Conferencia Nacional y uno de los puntos flojos del equipo fue el pateador. Rob Gronkowski ya se ofreció para salir del retiro y ocupar esta posición.

Durante la victoria de los Cowboys contra Tampa Bay Buccaneers y Tom Brady en la Ronda de Comodines, Brett Maher tuvo cinco intentos de punto extra, solo anotó uno y falló cuatro de manera consecutiva para ser el protagonista de un hecho que no se daba en la NFL desde 1932. Aparentemente, Gronk tiene la solución para el equipo de Dallas.

Pasaron 16.207 juegos tanto de temporada regular como de Playoffs para que se volviera a ver que un pateador fallara cuatro puntos extra consecutivos. Para que Dallas Cowboys y Maher no vuelvan a pasar por una situación de estas, llegó una inesperada propuesta por parte de Rob Gronkowski.

En la previa al Super Bowl 2023 Kansas City Chiefs vs.Philadelphia Eagles del domingo 12 de febrero a 18:30 ET, Gronkowski intentó un gol de campo de 33 yardas y al ser interrogado sobre si pudiese salir del retiro para ser el pateador de los Cowboys no dudó en responder con una alta dosis de humor.

Gronkowski se ofrece para salir del retiro y jugar para Dallas Cowboys en la NFL

Luego de jugar por once años en la NFL y ganar cuatro ediciones del Super Bowl junto a Tom Brady, Rob Gronkowski decidió retirarse de los emparrillados a partir de la temporada 2022. Sin embargo, no dudó en ofrecérsele, entre risas, a Jerry Jones, el dueño de los Vaqueros, para ser el nuevo pateador de Dallas Cowboys.