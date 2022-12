El trabajo, esfuerzo y la preparación, la llevaron a estar más que lista para el día que iba a escribir su nombre con letras doradas en la historia del mejor fútbol americano del mundo. Rebeca Landa se convirtió en la primera mujer en narrar un partido de la NFL televisado a nivel nacional en español en Estados Unidos.

Landa le contó a Bolavip en una entrevista exclusiva de dónde nació el amor por el fútbol americano, quién fue el mejor aliado que tuvo para llegar a trabajar en ESPN y cómo vivió el día que hizo historia al narrar el juego Buffalo Bills contra Tennessee Titans del 19 de septiembre de 2022.

Todo empezó por una película. El papá de Rebeca Landa la llevó a ver ‘Duelo de Titanes’, un clásico del fútbol americano, y de ahí en más se propuso el objetivo de generar un cambio a través del deporte. Y lo hizo desde una de las plataformas más grandes en Estados Unidos: la NFL.

La llegada de Landa a ESPN no fue nada fácil, tuvo que pasar por cinco castings y, aunque no pensó en tirar la toalla, si se le vino una frase a la cabeza: “No sé si voy a llegar”. En ese momento volvió aparecer nadie más y nadie menos que Raúl Allegre. El expateador mexicano, quien ganó dos anillos de campeón del Super Bowl, fue una de las claves para que Rebeca hiciera historia en la NFL.

Así llegó Rebeca Landa a ESPN para hacer historia en la NFL

- ¿Cuál fue la importancia de Raúl Allegre en su vida profesional?

“Al inicio de mi proceso con ESPN fue muy importante. Llevaba tiempo narrando fútbol americano colegial mexicano y quería hacer esta transición con la NFL. No sabía por dónde empezar y cómo empezar a estudiar. Con ver no era suficiente. Entonces, logré ponerme en contacto con Raúl y empezó a ser mi mentor, me empezó a dar libros para prepararme y en este proceso de mentoría le mande material mío y Raúl lo envío a ESPN. Ahí empezó mi proceso, fueron casi dos años de castings. Era como: ‘Espérate, ahorita no”. En realidad, Raúl fue como un soporte para mí, ya que cuando me entrevistaron en ESPN me enteré que él envió una carta tan cariñosa y echándome tantas porras que la gente de ESPN pensaba que era su sobrina. Por ese entonces, ni conocía a Raúl en persona”.

- ¿En el proceso de los 5 castings que tuvo que hacer para ingresar a ESPN alguna vez pensó en que no iba a ser posible llegar a narrar un juego de la NFL?

“Perseveré, pero sí fue difícil. Tuve momentos en los que pensé no sé si lo voy a lograr. Más alla de pensar en que no lo quiero hacer o tirar la toalla fue como: ‘No sé si voy a llegar’. Sobre todo, después del cuarto casting porque me fue muy mal. Después no escuche de ESPN por un largo rato, como unos seis meses. Fue muy difícil para mí porque fue como: ‘Okey, me equivoque en el casting y puede que haya sido el último y nunca más (…) Acabe teniendo conversaciones con Dios: ‘Tú me pusiste aquí, pusiste este sueño en mi corazón. Estoy trabajando. Ayúdame, acompáñame en este proceso’. Raúl también entró en este proceso y me decía: ‘Tranquila, es parte del show. Hace dos semanas me preguntaron por ti. Sigue estudiando, sigue preparándote’. Ahí fue el momento más duro”.

Rebeca Landa: la primera mujer en narrar un partido de la NFL televisado a nivel nacional en español en USA

El 19 de septiembre de 2022 quedará grabado en la historia de la NFL como el día que una mujer narró por primera vez un partido televisado a nivel nacional en español en Estados Unidos. La resiliencia llevó a que Rebeca Landa se pusiera los audífonos, tomara sus apuntes y junto a Ciro Procuna hicieran la dupla que narró y comentó la victoria de Buffalo Bills por 41 a 7 puntos contra Tennessee Titans de la Semana 2.

- ¿Cómo fueron los minutos previos antes de salir al aire?

“Un poco fue caos. Generalmente narro desde mi casa, pero porque este juego era en horario estelar lo teníamos que hacer desde el estudio y era la primera vez que iba a narrar con Ciro Procuna. Entonces, desde ahí, tener que acoplarse a una pareja nueva, el estudio es una mesa redonda, dónde pongo los papeles. Hay un chorro de cables, cajas, que nunca usó cuando narro. Estaba imprimiendo mis rosters en ese momento porque algo había pasado con la impresora que no funcionaba. Ciro ya estaba sentado, estábamos conectados y el productor estaba en Bristol (Estados Unidos), teníamos delay. No me dio tiempo de ponerme nerviosa porque uno, tenía a Ciro al lado y eso me daba mucha calma. Dos, había estado todo el día ensayando cómo quería iniciar, qué iba a decir, cómo íbamos hacer las transiciones de un tema a otro. No me dio tiempo de sentir mucho más que emoción (…) Me sentía lista, que iba a tener una oportunidad que iba aprovechar porque me dijeron: ‘Vas hacer este partido estelar y la idea es que hagas dos más. Ósea que en esta temporada hagas tres partidos estelares. Si sale horrible no vas a hacer los otros dos, pero si sale bien, entonces los otros dos son tuyos’. Sabía que estaba a prueba”.

- ¿Y cómo fue el día siguiente?

“Al día siguiente mi jefe me habló y me dijo que no había sido perfecto, pero que lo había hecho bastante bien e iba a continuar narrando. Entonces fue algo como: ‘Ay, ya estás del otro lado’. Le dije a Ciro y a los productores que gracias y me acuerdo que mi papá estaba de visita en Ciudad de México y solo quería llegar a mi casa para ver a mi novio, a mi papá y platicar sobre cómo lo vieron. Eso fue difícil porque quieres saber de inmediato cómo te fue y mi jefe no me habló ahí mismo. Sabes que las redes sociales están medio explotando entonces no quiero revisar porque quiero ir con esas personas que me van a decir la verdad. Fui por mi papá y le dijo vamos por tacos y ya no leí nada hasta el otro día”.