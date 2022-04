Toda acción tiene sus consecuencias, pero esto ya ha ido demasiado lejos. Los fanáticos de San Francisco 49ers se han comportado de la peor manera posible, tras conocerse que el receptor Deebo Samuel borró toda referencia al equipo, de cara a la temporada 2022 de la National Football League (NFL).

Vamos por parte. El jugador de 26 años, selección de segunda ronda del Draft 2019, está entrando en el último año de su contrato como novato, por el cual percibirá un salario de $4.89 millones de dólares, hasta aquí todo normal, salvo por un detalle importante.

Los 49ers todavía no han hecho uso de la cláusula de quinto año para extender el vínculo con Samuel, que por su parte, quiere renovar su acuerdo con la franquicia, así las cosas, al no encontrar una respuesta positiva, el receptor decidió erradicar toda referencia a San Francisco.

Estrella de 49ers recibe amenazas de muerte de fanáticos



A partir de aquí, la cosa se puso fea, porque un grupo de aficionados del equipo en redes sociales se tomaron a mal la postura del jugador, comenzando a escribirle insultos racistas y amenazas de muerte para él y su familia, algo que ni desde la institución ni la liga se han querido referir.

El que sí lo hizo fue el propio Samuel, que a través de sus redes sociales declaró que "esto no me molesta. Simplemente no. Los que me amenazan son los mismos que antes me apoyaban y gritaban ¡Vamos, Deebo! Ahora todos ustedes me mandan amenazas de muerte y mensajes racistas... Todas esas cosas que recibo. Simplemente no me molesta. Estoy bien, en paz y feliz".