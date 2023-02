Expertos de la talla de Nick Wright, de Fox Sports, calificaron la final de la Conferencia Americana contra Cincinnati Bengals como el mejor partido en la historia de Patrick Mahomes. En una pierna, literalmente hablando, el quarterback de Kansas City Chiefs logró liderar la victoria que los llevó al Super Bowl 2023. Pero hay un gran asterisco.

La incertidumbre llegó a la hinchada de los Chiefs durante la semana previa al Juego de Campeonato de la AFC, ya que Mahomes sufrió un esguince alto en el tobillo derecho y, a pesar que sostuvo que iba a estar listo, Patrick no se mostró al 100 por ciento en el último juego previo al Super Bowl LVII contra Philadelphia Eagles.

Brett Veach, gerente general de Kansas City Chiefs, sostuvo que “la gente no se da cuenta de lo lastimado que estaba” Patrick Mahomes durante la victoria contra Cincinnati Bengals por 23 a 20 puntos. “Todos vimos la lesión. Los tobillos altos son lesiones terribles y, a veces, los muchachos se pierden dos o tres semanas, y él estaba allí y corría por un primer intento y una gran jugada en el juego que nos puso en el rango de gol de campo”, concluyó el GM de los Jefes en conferencia de prensa.

Mahomes registró 29 de 43 pases completos para 326 yardas y dos touchdowns. Todo esto lo hizo con dolor en el tobillo derecho y cojeando casi toda la final de la Conferencia Americana. ¿Cómo está el quarterback de los Chiefs? “Simplemente traté de hacer todo lo posible para ganar y, obviamente, hubo momentos en los que podías ver que no me dejaba hacer lo que quería", afirmó Patrick sobre su lesión. Empieza la incertidumbre de cara al Super Bowl 2023 del domingo 12 de febrero a las 18:30 ET.

¿Se pierde el Super Bowl 2023? Patrick Mahomes confirmó que está lesionado

Luego de un fuerte mensaje para Joe Burrow y de responderle al alcalde de Cincinnati por las declaraciones en su contra, Patrick Mahomes fue sincero y en conferencia de prensa confesó que está lesionado. ¿Se pierde el Super Bowl 2023 Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles? Esa duda no está en la mente del mariscal de campo de los Jefes.