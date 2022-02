Luego de más de 15 temporadas dirigiendo al cuadro de Louisiana, el ex entrenador está en negociaciones para volver, aunque fuera de los emparrillados.

Sean Payton volverá a la NFL tras haber dejado New Orleans Saints: No será como entrenador

Luego de no haber clasificado a los Playoffs de la National Football League (NFL) después de cuatro temporadas consecutivas, Sean Payton tomó la decisión de abandonar la dirección técnica de New Orleans Saints, equipo al que llegó en el 2006 y donde ganó el Super Bowl XLIV.

Casi en paralelo, pero en otro ámbito del juego, el ex mariscal de campo Troy Aikman empezaba su carrera como analista de televisión en la cadena FOX Sports, con el tiempo, se convirtió en una de las figuras de la pantalla chica mejor pagadas, con un salario anual de $17.5 millones de dólares.

Ahora, ¿qué tienen en común Payton y Aikman? La verdad es que mucho, puesto que de cara a la temporada 2022 de NFL, el New York Post informó que la ex estrella de Dallas Cowboys dejará la televisora para pasar a ESPN, donde comentará los partidos de lunes por la noche. Ahí entra en la ecuación el ex Saints.

¡Vuelve Sean Payton a la NFL! Pero no como esperabas



Es que según reportó el periodista Michael McCarthy, del portal Front Office Sports, el ex entrenador de la leyenda Drew Brees está negociando con la cadena FOX para ser el analista principal de los partidos de NFL que emitan; sin embargo, se agrega que compite en el puesto con otros dos ex jugadores: Greg Olsen y Philip Rivers.

La información complementa que, en caso de aceptar el ofrecimiento televisivo, Payton percibirá por comentar la temporada 2022 de NFL, un salario cercano a los $10 millones de dólares, un poco más de lo que ganaba en los Saints, casi $8.6 millones.