A una victoria del Super Bowl 2023. La superioridad de Philadelphia Eagles en la temporada 2022-23 se trasladó a los NFL Playoffs 2023 con una victoria contundente por 38 a 7 puntos contra New York Giants en la Ronda Divisional. Jalen Hurts y compañía ya tienen rival para el Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional. ¡Sigue la maldición de Dallas Cowboys!

Los Eagles evitaron jugar la Ronda de Comodines al terminar como el equipo con la mejor marca, 14 victorias y tan solo tres derrotas, de la Conferencia Nacional. Llegaron los Giants en la Ronda Divisional y no hubo espacio para la duda. El estadio Lincoln Financial Field tendrá un juego más de los NFL Playoffs 2023.

Luego de la victoria de Philadelphia Eagles contra New York Giants, que registró la mayor diferencia en el marcador (31 puntos) de un juego de Playoffs entre oponentes divisionales desde 1970, Dallas Cowboys y San Francisco 49ers definieron el oponente de Jalen Hurts y compañía en el Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional 2023.

En un duelo tan parejo que se definió hasta los minutos finales del último cuarto, los Cowboys buscaban romper la maldición de once apariciones consecutivas en los NFL Playoffs sin llegar al Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional. ¿Dak Prescott y compañía lo lograron? Bolavip te lo cuenta.

Sigue la maldición de Cowboys: El rival de Eagles en la final de la NFC 2023

La solidez de San Fransico 49ers se volvió a imponer a pesar de no contar con sus dos quarterbacks titulares: Trey Lance y Jimmy Garoppolo. Mientras que Brock Prudy registró 214 yardas y 19 de 24 converciones completas, Dak Prescott no tuvo el mejor de los partidos con 206 yardas, un pase de anotación y dos intercepciones en la derrota de los Vaqueros por 12 a 19 puntos. De esta manera, continúa la maldición de Dallas Cowboys y ahora son 12 apariciones consecutivas en los NFL Playoffs sin llegar al Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional. San Francisco 49ers será el rival de Philadelphia Eagles y Jalen Hurts el domingo 29 de enero a las 15:00 ET en el estadio Lincoln Financial Field.