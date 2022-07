El mariscal de campo se refirió a lo que será su futuro trabajo para la cadena FOX, mas no entregó detalles de cuándo hará su estreno oficial.

Tom Brady aclara si es que su debut en TV como analista se dará si Tampa Bay Buccaneers no llega a NFL Playoffs 2023

Si ha habido persona alguna que ha marcado la pauta durante el 2022 en la National Football League (NFL), esa ha sido Tom Brady, no sólo por su anuncio de retiro y posterior vuelta a jugar con Tampa Bay Buccaneers, sino también por su multimillonario acuerdo para ser analista de FOX Sports.

Mientras el 1 de febrero, comunicaba el término de su carrera tras 22 temporadas, 40 días después, el 13 de marzo, se retractaba de sus dichos e informaba su regreso para la próxima campaña; y dos meses después, el 10 de mayo, anunció que su futuro estaría en la televisión.

Respecto de esto último, existía la interrogante sobre cuándo es que Brady haría su estreno como analista de NFL en televisión, señalándose incluso la chance de que sería en el Super Bowl LVII, en febrero del 2023, pues bien, el propio quarterback entregó más detalles.

Brady responde: ¿Debutará en TV durante Playoffs?



Consultado por la revista Variety sobre si en la próxima temporada podría debutar en la televisión, sobretodo si es que los Buccaneers no llegan a la Postemporada, aseguró que "NO. Quiero centrarme en el fútbol americano. Realmente quiero comprometerme este año para ser lo mejor que pueda".

Consultado por sobre lo que pueden esperar los fanáticos de NFL de su aporte en TV, Brady explicó que "estoy allí para apoyar; estoy allí para informar. Tengo un gran conocimiento del juego. Y también tengo expectativas muy altas de lo que deben hacer los jugadores y entrenadores en el campo. No tendré problema en criticar las cosas con las que no estoy de acuerdo, y no tendré problema en elogiar las cosas que son excepcionales".