Si bien el 1 de febrero del 2022 había anunciado en sus redes sociales el término de su carrera de 22 temporadas en la National Football League (NFL), el 13 de marzo, Tom Brady echó pie atrás a su decisión y comunicó su vuelta a los emparrillados, a jugar con Tampa Bay Buccaneers.

El jugador más ganador en la historia de la competición, probablemente no tenía la necesidad de regresar, mas según su propia confesión, "me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento. Pero no es ahora".

Pues bien, cuando finalmente a Brady le llegue ese momento, pues finalmente seguirá ganando millones de dólares y continuará involucrado en la NFL; pero ojo, no será dentro de los emparrillados, sino que en las tribunas, porque se convertirá en analista de TV.

El futuro de Tom Brady cuando finalmente se retire



El empresario Lachlan Murdoch, hijo del multimillonario Rupert Murdoch, ha confirmado a través de redes sociales que el mariscal de campo se convertirá en el comentarista principal de la cadena FOX Sports, tomando el lugar dejado por Troy Aikman, quien se marchó hacia ESPN.

"En el transcurso de este acuerdo a largo plazo, Tom no solo narrará nuestros juegos más importantes de la NFL con Kevin Burkhardt, sino que también servirá como embajador para nosotros, particularmente con respecto a las iniciativas promocionales y de clientes; estamos encantados de que Tom se haya comprometido a unirse al equipo de Fox y le deseamos todo lo mejor durante esta próxima temporada", señaló el presidente ejecutivo y CEO de FOX Corporation.