La esposa del mariscal de campo reconoció en diálogo con Vogue que no ha sido fácil criar a sus hijos sin su presencia.

Tom Brady no sólo es conocido por su larga y exitosa trayectoria en la National Football League (NFL), donde ha ganado siete títulos de Super Bowl y ha batido todo récord posible; además, tiene una relación sentimental de larga data con la exitosa modelo brasileña Gisele Bündchen.

En matrimonio desde el 2009, la popular pareja tiene dos hijos, más otro del jugador en su anterior amorío, si hay algo que los ha enfrentado ha sido la continuidad en los últimos años de carrera del quarterback, lo que fue reconocido por la propia sudamericana en una entrevista con la revista Vogue UK.

"Su atención se centra en su carrera, la mía se centra principalmente en los niños. Y estoy muy agradecida de que me deje tomar las riendas cuando se trata de nuestra familia. Confía en mis decisiones", aseguró Bündchen, quien además se mostró agradecida de Brady.

"Vivir con Brady no es un cuento de hadas": Gisele Bündchen



Respecto de cómo es la dinámica familiar cuando el nacido en San Mateo está jugando la temporada regular, la modelo brasileña indicó que "no creo que las relaciones simplemente sucedan, nunca es el cuento de hadas que la gente quiere creer que es. Se necesita trabajo para estar realmente sincronizado con alguien, especialmente después de tener hijos".

Estas declaraciones de Bündchen no hacen más que recordar lo que Brady dijo de ella en abril pasado, cuando expresó que "ella no ha trabajado mucho en los últimos 10 o 12 años mientras criaba a nuestra familia y se comprometía con una vida en Boston y luego se mudaba a Florida", añadiendo que "sé que no soy tan buen padre para mis hijos como lo fue mi padre para mí".