Junto con la presentación del calendario de la temporada 2022, fue la noticia más relevante esta semana en la National Football League (NFL), y es que finalmente se confirmó que Tom Brady trabajará como analista para la cadena FOX Sports cuando se retire de la competición.

Lo que más llamó la atención de esta información, no fue el hecho de que se sumara a una larga lista de ex jugadores que cumplen funciones en televisión, como Tony Romo o Troy Aikman, fue el millonario contrato que firmó, $375 millones de dólares por 10 años, lo que generó muchísima repercusión, sobretodo en sus haters.

Producto de esto, una de las leyendas más grandes, literalmente, de la National Basketball Association (NBA), como el ex pivot Shaquille O'Neal, salió en férrea defensa de Brady, y en su programa The Big Podcast, las emprendió contra los críticos del quarterback.

Brady encuentra defensa en Shaquille O'Neal contra sus detractores



"No está igualando el camino porque todos no pueden y no obtendrán este dinero. Siete Super Bowls, corte pulcro, guapo, habla bien, se merece todo el dinero. Quien diga que no se merece el dinero, que se calle la boca. ¡Cállate la maldita boca! Estoy feliz por él", partió señalando SHAQ.

En ese sentido, O'Neal complementó que "no se puede decir nada cuando ciertas personas obtienen una cantidad de dinero en los deportes, en el juego. Está bien cuando LeBron James y todos los muchachos obtienen su dinero; pero cuando empiezas a cuestionar sobre todos los demás, sobre cuánto dinero ganan y luego dicen: 'me duele la espalda, necesito una cirugía'. Puedes cuestionar el dinero de la gente, pero nunca puedes cuestionar al gran Tom Brady".