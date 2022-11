El mariscal de campo aprovechó su podcast Let's Go para explicar cómo se ha sentido personal y deportivamente tras hacer oficial su divorcio de la modelo brasileña.

Días bastantes movidos ha tenido Tom Brady dentro y fuera de National Football League (NFL), luego de su nueva derrota con Tampa Bay Buccaneers, además de su bullada separación con la modelo brasileña Gisele Bündchen tras 13 años.

Luego de un fin de semana donde se mantuvo en silencio, el mariscal de campo aprovechó su propia plataforma, en el podcast Let's Go, para referirse por primera vez de manera pública a su divorcio y cómo le ha afectado en su presente.

"Hay muchos profesionales que pasan por cosas con las que se enfrentan en el trabajo y hogar; es una situación amistosa y estoy concentrado en dos cosas: cuidar de mi familia y de mis hijos y, en segundo lugar, hacer el mejor trabajo para ganar partidos. Eso hacen los profesionales, te enfocas en el trabajo cuando es hora de trabajar y cuando llegas a casa, te enfocas en las prioridades de casa", partió señalando Brady.

Brady habla por primera vez de su divorcio



Junto con sentenciar que "eso es ser profesional", la leyenda agregó sobre su situación personal que "he lidiado con muchas situaciones desafiantes durante 23 años y mucho de eso se desarrolla frente a mucha gente. Lo interesante para un atleta en general es que estás ahí afuera, siempre he dicho que no somos actores aunque estemos en televisión. Ese es nuestro yo real".

"Tratamos de hacer lo mejor que podemos. Así es como la gente me ha llegado a conocer a lo largo de los años al estar en la televisión y ese es mi yo auténtico. Todo el mundo pasa por cosas distintas, tenemos nuestros desafíos únicos. Todos somos humanos. Hacemos lo mejor que podemos", sentenció Brady sobre su divorcio con Gisele Bündchen.