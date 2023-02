Lo hizo tan bien en la NFL que ya se aseguró un nuevo contrato millonario. Tom Brady pensó que iba a descansar de las rivalidades y las batallas deportivas tras retirarse del fútbol americano profesional, pero a la exestrella a la que le quitará el trabajo por US$375 millones ya lo advirtió: “No me voy a dar la vuelta y morir”.

Bajo la premisa que Brady marcó diferencia en la NFL y terminó su carrera como el quarterback con más títulos (7) en el Super Bowl por el alto coeficiente intelectual a la hora de saber qué iba pasar en los emparrillados antes que sucediera, la cadena de canales Fox Sports (Deportes) decidió contratar a TB12 como su analista principal.

Tom Brady anunció que iniciará su trabajo como analista principal de Fox Sports en el 2024 para empezar a cumplir el contrato que firmó por 10 años y US$375 millones. Esto le confirmó una buena y otra mala noticia a la exestrella de la NFL, Greg Olsen.

Olsen, quien jugó por 14 temporadas en la NFL y fue tres veces Pro Bowl, venía siendo el analista principal de Fox Sports y en el caso que Brady le hubiese quitado su trabajo en la temporada 2023 pasaba de ganar $10 a $3 millones de dólares. Esto se aplazó y el exala cerrada no dudó en lanzarle una advertencia a Tom.

Tom Brady será el analista principal de Fox Sports para la NFL a partir de la temporada 2024 y frente al escenario que TB12 le quitará su trabajo como el comentarista estelar, Greg Olsen advirtió que el exquarterback de Tampa Bay Buccaneers no la tendrá nada fácil ni aún el retiro.

“No me voy a dar la vuelta y morir. Estoy dispuesto a hacer lo que estos muchachos no están dispuestos a hacer. Hasta que me echen, me sentaré y lo haré. Tal vez él (Brady) venga y tome mi trabajo algún día; puedo vivir con eso; lo entiendo. Entiendo las reglas que todos aceptamos”, afirmó Greg Olsen sobre Tom Brady según publicó Connor Lomis y Taylor Young, del portal Queen City News (Noticia de la Ciudad de la Reina).