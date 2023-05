El ex mariscal de los Tampa Bay Buccaneers tiene un acuerdo del cual se está replanteando con la cadena Fox. Bolavip te cuenta los detalles.

Cuando la carrera de un jugador profesional de la National Football League (NFL) termina, son varios los caminos que se pueden seguir, y la televisión es uno ellos. Ese camino es el que ha tomado Tom Brady.

El siete veces campeón del Super Bowl firmó un acuerdo con la cadena Fox antes de retirarse, el cual se activaría una vez decida retirase de la actividad. Una vez lo confirmó en 2023, el contrato entró en vigencia.

Pero al no haber transmitido ni un juego, las cosas parecen estar complicadas entre ex New England Patriots y la cadena, luego de una sorpresiva decisión que podría tomar Brady. Bolavip te cuenta los detalles.

Reportes indican que Tom Brady podría declinar su contrato de TV

El jugador más ganador de la historia de la NFL, Tom Brady, podría perder más de US$300 millones en los próximos años, luego de que se conozca una información en la cual no tomaría un trabajo que le da ese dinero.

En la previa de su retiro, Brady había firmado un contrato que le daría US$375 millones en 10 años con Fox para ser comentarista, pero según Andrew Marchan, del New York Post, Brady estaría considerando no tomar ese contrato y dedicarse al retiro.