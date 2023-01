La novela por saber si Tom Brady se retirará de manera definitiva y no seguirá jugando en la NFL tiene una segunda parte. TB12 no dejó una buena última presión si decide no volver porque hasta fue sancionado por parte de la liga. ¿Se quedará con esa espina?

Apenas terminó la derrota de Tampa Bay Buccaneers contra Dallas Cowboys en la Ronda de Comodines de los NFL Playoffs 2023, Brady sostuvo en conferencia de prensa que la decisión de retirarse o seguir jugando iba a ser algo que pensaría día a día. Sin embargo, fue inevitable pensar que lo último que dijo en conferencia de prensa sonó a despedida.

"Me encanta esta organización. Es un gran lugar para estar. Gracias a todos por darme la bienvenida. Estoy muy agradecido por el respeto y espero devolvérselo a ustedes”, sostuvo Tom Brady tras la eliminación de los Buccaneers en los NFL Playoffs 2023.

Luego que la NFL lo sancionará con $16.444 dólares por rudeza innecesaria contra Malik Hooker, de Dallas Cowboys, y que su excompañero en New England Patrots, Julian Edelman, afirmará que si TB12 no se retira seguirá jugando en otro equipo diferente a los Buccaneers, Brady respondió la pregunta que sus fanáticos querían saber.

Tom Brady respondió si se seguirá jugando en la NFL 2023

En el podcast ¡Let's Go! (Vamos), Jim Gray le preguntó a Tom Brady sobre si jugaría en la NFL 2023 y, a pesar que respondió el cuestionamiento, volvió a dejar más dudas que certezas. “Si supiera lo que iba a hacer, ya lo habría hecho. Lo estoy tomando un día a la vez. Le agradezco que pregunte. Gracias”, sostuvo TB12.