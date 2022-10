El mariscal de campo utilizó su podcast Let's Go para referirse a cómo se ha sentido por los rumores que hablan de su separación con la modelo brasileña.

Luego de varias semanas donde se han dado a conocer rumores múltiples respecto de su situación marital con la modelo brasileña Gisele Bündchen, finalmente ha sacado la voz Tom Brady, para hablar de un tema que lo tiene en la palestra, por fuera de la National Football League (NFL).

Pero no lo hizo con los medios de comunicación tradicionales, sino que a través de su podcast Let's Go, junto a Jim Gray y Larry Fitzgerald, donde habló por primera vez de su situación, a raíz de estas informaciones.

En la instancia, Brady partió señalando que "todo el mundo tiene diferentes situaciones, ya sabes, en su vida y los niños y, ya sabes, te preocupas por su salud mental", agregando que "te preocupas por tus padres, obviamente por ti mismo. Creo que hay una cantidad intensa de estrés con la que todos lidiamos, y cómo alivias el estrés para no infligirte tanto daño a ti mismo a través de una especie de respuesta al estrés".

Brady habla por primera vez de "quiebre" con Bündchen



En la misma línea, el quarterback comenta que "oyes esto mucho de la gente que dice, ya sabes, 'Sólo soy humano'. Sólo somos humanos. No somos inhumanos. No somos inmunes a muchas de las cosas que nos trae la vida. No somos robots".

Así las cosas, y sin mencionar directamente su situación con Bündchen, con un semblante visiblemente serio, Brady se refirió a su situación personal fuera de NFL, donde disputa su 23° temporada, defendiendo a Tampa Bay Buccaneers.