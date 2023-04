Durante su presencia en un evento tecnológico en Florida, se le pregunto reiteradamente al ex mariscal de campo si estaba dispuesto a regresar, una vez más, a los emparrillados.

Cerca de 80 días han pasado desde que Tom Brady comunicara en sus redes sociales su retiro definitivo de National Football League (NFL) a los 45 años, y todavía persisten dudas sobre si esta decisión es real.

No sólo es por lo que realizó en 2022, donde tardó 40 días en revertir su medida, sino por las constantes preguntas que le hacen en medios y eventos públicos, respecto de si habrá una última temporada del GOAT.

Prueba de ello ocurrió en el evento tecnológico eMerge Americas, donde se le preguntó siete veces a Brady si su retiro de NFL es definitivo, y para aclarar su postura utilizó nada menos que a Miami Dolphins, equipo que estuvo cerca de firmarlo el año pasado.

Brady "se burla" de Dolphins por rumores sobre regreso a NFL



"Diré ahora que ya no estoy afiliado a ningún equipo y que tú y yo tenemos fuertes lazos con un par de equipos, tengo algunos amigos en los Dolphins que realmente me gustan", partió señalando el ex quarterback.

En esa línea, Tom Brady agregó que "no diría que necesariamente los apoyo todo el tiempo, pero apoyo a mis amigos para que les vaya bien y varios de ellos juegan para Miami, así que sí", evadiendo cualquier respuesta clara sobre si volverá o no a NFL.