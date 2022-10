La pasada jornada fue muy especial para Miami Dolphins, ya que su máxima figura Tua Tagovailoa regresó a los entrenamientos con el resto de sus compañeros, de cara al juego de este domingo ante Pittsburgh Steelers, por la Semana 7 de National Football League (NFL).

De hecho, se espera que para el fin de semana, el mariscal de campo recupere su puesto como titular, luego del brutal incidente sufrido ante Cincinnati Bengals, que provocó un cambio en el protocolo de conmoción cerebral en la competición.

Han pasado exactas tres semanas de ocurrida la situación, y en su primer encuentro con los medios de comunicación se le preguntó a Tagovailoa por el golpe, sorprendiendo a todos en la NFL con su respuesta.

La impactante confesión de Tagovailoa sobre conmoción cerebral



"Hubo un punto en el que estuve inconsciente. Recuerdo toda la noche hasta el punto en el que me tacklearon, después de eso no recuerdo mucho. Me sacaron del campo, eso no lo recuerdo, pero recuerdo algunas cosas de cuando iba en la ambulancia y cuando llegué al hospital", aseguró el quarterback.

Tagovailoa se refirió, también, al proceso de investigación que inició NFL con la Asociación de Jugadores (NFLPA) por su situación, indicando que "ha sido proceso, seguro. Tener que lidiar con entrevistas, después tener que ir a ver doctores fuera para tener una segunda opinión. Diría que ha sido demasiado estresante, pero todo es en beneficio del jugador".