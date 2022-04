En un acontecimiento sin dudas sorpresivo para toda la National Football League (NFL), Deebo Samuel, uno de los mejores receptores de la liga, pidió un intercambio para buscar salir de San Francisco 49ers, luego de solo tres temporadas con el equipo.

Samuel tomó un rol fundamental en la ofensiva del equipo de Kyle Shanahan, produciendo un total de 3.148 yardas en 248 toques para 21 anotaciones durante el 2021, ganándose su primer llamado al Pro Bowl y la selección en el primer equipo All-Pro armado por la Associated Press.

El egresado de la Universidad de South Carolina se encontraba en el medio de la negociación por su nuevo contrato con la franquicia de la bahía, pero su último pedido sin lugar a dudas cambia los planes con él para San Francisco. ¿Cuál fue la razón?

La razón por la cual Deebo Samuel se va de San Francisco 49ers

Es probable que la primera apreciación en esta disputa sea 100% salarial, pero según el reporte inicial dado por Jeff Darlington, el motivo particular por el cual Deebo Samuel no firmará para los 49ers no tiene que ver con el dinero.

Según cuenta Tom Pelissero en el podcast de Rich Eisen, el jugador pidió el intercambio hace más de dos semanas, y la razón no tiene es por la negociación contractual, sino por el rol que le dan en San Francisco: Samuel quiere ser WR puro, y no un RB/WR.