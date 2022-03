La National Football League (NFL) entró en el siempre largo camino de la temporada baja, teniendo una de sus primeras paradas es el NFL Combine, donde las franquicias como Philadelphia Eagles pueden evaluar a los prospectos que ingresan a la liga.

Pero en el caso en particular de los Eagles, parece haber un malentendido en la manera de scoutear a estos jugadores que dejan la universidad para convertirse en profesionales. A pesar de que así no lo vea su entrenador en jefe, Nick Sirianni.

El coach de segundo año tuvo un pedido insólito para con el mariscal Sam Howell, salido de North Carolina: en un momento determinado de su entrevista de trabajo, Sirianni le pidió al joven QB que... ¡Juegue con él al baloncesto!

¿Cómo le fue a Sam Howell?

Lamentablemente, para el joven mariscal de North Carolina, Sam Howell, no hubo mucha suerte en el baloncesto (aunque por algo se debe dedicar al fútbol americano). "Metí dos de los cinco tiros que tomé. Probablemente, Philadelphia ya no esté tan alto conmigo en el Draft", declaró entre risas Howell en las ruedas de prensa del Combine.

No es la primera vez que Sirianni hace este tipo de ejercicios con los prospectos, ya que lo toma como una de las maneras de medir su competitividad. Según cuenta el mismo coach, a Gardner Minshew, ex QB de Jacksonville Jaguars, le hizo jugar un 1vs1 en la previa del Draft 2019, donde el ex WSU terminó sin camisa y perdiendo el juego ante el entrenador.