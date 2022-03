La National Football League (NFL) continúa su curso de acción en esta temporada baja, en este con Philadelphia Eagles renovando a uno de sus linieros ofensivos clave de cara a la siguiente campaña y así proteger mejor a Jalen Hurts.

El centro Jason Kelce, quien ha sido uno de los mejores linieros interiores de toda la NFL desde su llegada a la liga, se quedará un año más con la franquicia con la que ganó el Super Bowl ante New England Patriots hace cuatro ediciones atrás.

El jugador con múltiples selecciones al All-Pro anunció su continuidad con un elocuente video compartido en las redes sociales de la franquicia, generando la alegría de los fanaticos de los Eagles, quienes tenían en Kelce una de las mayores dudas en cuanto a continuidades en la Offseason.

El anuncio de Jason Kelce

El centro de los Eagles anunció su continuidad con un video en las redes sociales de la franquicia, donde se lo ve relajado y sirviendose una cerveza. "Definitivamente, no me retiró de jugar al fútbol americano para los Philadelphia Eagles. Me divierto mucho haciéndolo", fueron las palabras para dejar en claro que volvería por una temporada más.