El 2021 no fue un año benévolo para Jacksonville Jaguars, quienes además de tener complicaciones con su ya ex entrenador en jefe, Urban Meyer, no pudieron disfrutar de la mejor de las temporadas de quien apunta a ser su mariscal del presente y futuro, Trevor Lawrence.

La ex primera selección global se vio afectado por los más altos que bajos que tuvo el conjunto de la Florida, culminando el año con un stat line algo preocupante, más allá de estar en su campaña de novato: 3.641 yardas con 12 anotaciones y 17 intercepciones, completando el 59.6% de sus pases.

Ganando solo tres encuentros en la campaña, los Jaguars volvieron a elegir primeros en el NFL Draft, aunque esperan mucho más de su joven mariscal. Al menos así lo dejo en claro el gerente general de la franquicia, Trent Baalke, en una entrevista reciente.

Jaguars espera más de Trevor Lawrence

En conversación con el podcast O-Zone, el gerente general de Jacksonville Jaguars, Tret Baalke, se sinceró acerca de lo que ha visto hasta ahora en la temporada baja de Trevor Lawrence, quien buscará tener un mucho mejor segundo año con el equipo.

"Lo veo más confiado", declaró Baalke. "Se está manejando con más confianza. Suelta la pelota más rápido y no baja ese nivel, lo he visto tirar la pelota así durante toda la temporada", agregó quien ocupa el cargo en la front office desde 2021.