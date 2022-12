Preocupación existe en la Selección de Estados Unidos por la situación que está viviendo el delantero Christian Pulisic de cara al próximo sábado 3 de diciembre, cuando enfrente a Países Bajos por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

Luego del choque que sufrió tras anotar el gol del triunfo ante Irán, en la fase de grupos, por el que sufrió una "contusión pélvica", el nacido en Hershey, Pensilvania, está en observación y es duda para el próximo partido.

En ese sentido, al ser consultado Pulisic por su estado de cara a los octavos de final en Qatar 2022, dejó en claro que hará todo lo que sea necesario para ser parte del compromiso contra Países Bajos.

Pulisic aclara si estará o no con USA ante Países Bajos



"Haré todo lo que esté a mi alcance para estar en el campo el sábado. Lo estoy tomando día a día en este momento y haré todo lo que esté a mi alcance para trabajar con este cuerpo médico y asegurarme de que puedo jugar", sostuvo el Capitán América.

A la hora de detallar la lesión sufrida en Qatar 2022, Pulisic comentó que "es una contusión pélvica. Al mismo tiempo no lo es, pero no me golpearon en las bolas. Ese hueso está ahí por una razón. Fue un buen golpe, me dolía bastante, pero estoy mejorando".

