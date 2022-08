The Cannucks fue una de las grandes sorpresas de todo el proceso de Eliminatorias y lograron ganar la zona de la CONCACAF, aunque no siempre fueron tan destacados en sus participaciones mundialistas.

La Selección de Canadá estará nuevamente en una Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, luego de asegurar su clasificación a Qatar 2022 en unas Eliminatorias CONCACAF que estuvieron más cerradas que ninguna otra.

En una batalla palmo a palmo con México y Estados Unidos, fueron The Cannucks quienes se metieron en la Copa del Mundo por, apenas, segunda vez en su historia, finalizando casi 40 años de ausencia mundialista.

Con el único antecedente siendo México 1986, es fácil encontrar el peor rendimiento de la selección canadiense en una Copa del Mundo, aunque a pesar de aún no registrar victorias en fase final, su rendimiento sorprendió a varios por entonces.

Canadá y su vuelta a la Copa del Mundo

La selección canadiense tiene tan solo una clasificación a la fase final de la Copa Mundial de la FIFA, siendo esta en la edición de México 1986, donde aprovechó que el organizador estaba fuera de contienda por clasificar directamente.

36 años después, probablemente una de las mejores, si no la mejor generación de su historia, lo devolverá a una cita mundialista. Pero en Bolavip toca repasar lo que fue la peor, y única, actuación de Canadá en los mundiales.

Canadá y su peor actuación en Copa del Mundo

En México 1986, hasta ahora la única participación de The Cannucks en la fase final de un Mundial, perdieron los tres partidos y quedaron últimos por diferencia de gol en la competencia: 0-1 vs Francia, 0-2 vs Hungría y 0-2 vs la Unión Soviética.