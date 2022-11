La Selección de los Estados Unidos y la de Irán se juegan su pase a octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 en la última fecha del Grupo B. El ambiente entre los dos países no podría ser más caliente, por contexto deportivo y político, pero también por la última polémica.

La Federación de Fútbol de Irán ha solicitado formalmente a la FIFA una sanción pertinente de acuerdo a la regla que rompió la Federación de USA. ¿Qué pasó? En una publicación de redes sociales de la cuenta oficial del USMNT, la bandera del país de Medio Oriente no contenía el símbolo de la República Islámica en el medio de la misma.

Este incumplimiento que generó la polémica fue una señal de apoyo a “las mujeres de ese país que luchan por los derechos humanos básicos”. Aunque todavía no ha habido resolución sobre una posible sanción, que de acuerdo al reglamento sería dejar afuera a USA del Mundial, Gregg Berhalter ya salió a pedir disculpas.

Las disculpas del DT de Estados Unidos a Irán

Aunque no le corresponda, ya que no es un tema deportivo ni es quien se encarga de manejar las redes sociales de la Selección, Gregg Berhalter decidió expresarse al respecto. Dijo que no sabía de esta publicación (planeada por los oficiales del US Soccer) antes de verla, y se disculpó en nombre de su equipo con el pueblo de Irán por haber causado una ofensa.

“Los jugadores y el personal no tenían ni idea de lo que ha puesto US Soccer, y a veces estas cosas están fuera de tu control. Solo podemos pedir disculpas en nombre de los jugadores y del personal. Nuestros pensamientos están con el pueblo iraní, pero debemos estar totalmente centrados en este partido”, dijo Berhalter en la conferencia de prensa de este lunes.

