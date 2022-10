A pesar de que será una carta segura en la Selección de Estados Unidos para el Mundial de Qatar 2022, el presente de Christian Pulisic no está siendo de los mejores en Premier League, en su cuarta temporada jugando para Chelsea.

En la actual campaña, el nacido en Hershey, Pensilvania, sólo ha jugado nueve partidos entre la liga de Inglaterra y UEFA Champions League, de los cuales sólo en uno ha sido titular, sumando 190 minutos, sin goles y con una asistencia.

La situación de Pulisic en Chelsea ha provocado que una leyenda de Premier League, como el francés Thierry Henry, le lanzara una fuerte crítica en la cadena CBS Sports, donde afirmó que no tiene nivel para pelear un lugar en su equipo, y de paso, lanzó una advertencia al seleccionado de Estados Unidos, y a su entrenador Gregg Berhalter, de cara a Qatar 2022.

Leyenda de Premier League ataca a Pulisic



"En un momento tendrás que traer algo a la mesa, sé que me estoy repitiendo, pero es verdad. ¿Cuántos entrenadores no van a confiar en ti? Tendrás que ser tú en algún momento. Es el comienzo de Graham Potter, pero Thomas Tuchel no lo usó demasiado", explicó el ex artillero del Arsenal.

En ese sentido, Tití Henry le "habló" a Pulisic e indicó que "en un momento, muéstranos algo, y lo que puedes hacer y tal vez esté en forma para la Copa del Mundo. Así que creo que es un poco preocupante para Estados Unidos saber en que forma llegará al Mundial".