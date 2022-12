Entre los 11 alineados por parte de Gregg Berhalter para que Estados Unidos se enfrente a Países Bajos, como también los suplentes, no aparece el nombre de Josh Sargent. Te contamos por qué ocurrió esto.

¿Por qué Josh Sargent no juega en Estados Unidos vs. Países Bajos?

Situándonos en el inicio de los octavos de final en el Mundial de Qatar 2022, la realidad es que el mismo tendrá como protagonistas a Estados Unidos y Países Bajos en el día de HOY, sábado 3 de diciembre, con sede en el Estadio Internacional Khalifa además de la gran expectativa por un cruce entre invictos.

La realidad indica que las "Barras y las Estrellas" arriban al encuentro sabiendo que terminaron en la segunda posición del Grupo B por detrás de Inglaterra, todo ello producto de una victoria por la mínima contra Irán, sumado al doble empate 1-1 y 0-0 contra Gales e Inglaterra de forma respectiva. Hay novedades en cuanto a su alineación titular.

En este caso, el entrenador Gregg Berhalter presentó una sorpresa en la formación estadounidense ya que Josh Sargent no solamente no forma parte del equipo inicial, sino que tampoco estará entre los integrantes del banco de suplentes. Vamos a conocer cuál es la razón que por la cual debió decidir tomar esta medida.

¿Por qué no juega Josh Sargent en el partido de Estados Unidos ante Países Bajos?

La realidad es que Josh Sargent no jugará para Estados Unidos contra Países Bajos producto de una lesión el tobillo. El mismo lo había aquejado en el encuentro contra Inglaterra, aunque pudo recuperarse para decir presente contra Irán, pero finalmente no solamente debió quedar fuera del equipo titular ante la "Naranja Mecánica", sino que no se encuentra en el banco de suplentes por dicho síntoma.

Vamos a repasar cómo quedó conformado de forma definitiva el 11 inicial por parte del cuadro norteamericano, en este caso con Matt Turner; Sergiño Dest, Walker Zimmerman, Tim Ream, Antonee Robinson; Yunus Musah, Tyler Adams, Weston McKennie; Jesús Ferreira, Timothy Weah y Christian Pulisic.

