El 9 de noviembre, en la ciudad de Nueva York, la Selección de Estados Unidos presentará la lista de 26 jugadores escogidos por Gregg Berhalter para disputar la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, una nómina que podría tener como una de sus sorpresas a Alejandro Zendejas.

Lo anterior, pese a que tuvo la posibilidad de ser elegido por la Selección Mexicana, dirigida por el argentino Gerardo Martino, en su preparación para el certamen, lo que no ocurrió por no haber firmado el One Time Switch, que le permitiría cambiar de federación por tener doble nacionalidad.

Si bien Zendejas ya tuvo participación con el Tri, en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la FIFA está realizando una investigación al respecto, puesto que el delantero había jugado por selecciones juveniles tanto para Estados Unidos como México.

¿Destino Qatar? USA sigue a Alejandro Zendejas



Aprovechándose de esta situación, la cadena ESPN informó que desde la Federación de Fútbol estadounidense (US Soccer) están siguiendo los pasos del extremo, mas no han tenido contacto directo con el jugador, de cara a una futura citación con el Team USA.

De confirmarse esta situación, sería una de las tantas alternativas que en ataque posee Berhalter para Estados Unidos rumbo a Qatar 2022, donde tiene nombres como Christian Pulisic, Giovanni Reyna, Josh Sargent, Jordan Pefok, Jesús Ferreira y Ricardo Pepi, otro jugador que se le quitó a México.