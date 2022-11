Luego de los dichos del ex jugador Eric Wynalda, sobre una pelea con el delantero durante la concentración del equipo, el estratega salió a desmentir estas especulaciones.

Durante el fin de semana, y luego del empate de la Selección de Estados Unidos sin goles ante Inglaterra, y previo a su juego clave para seguir en el Mundial de Qatar 2022, se reveló uin posible quiebre entre el entrenador Gregg Berhalter y el delantero Giovanni Reyna.

Esto, según dio a conocer el ex mundialista en 1994, Eric Wynalda, que en diálogo con Los Angeles Times afirmó que el jugador del Borussia Dortmund alemán "vive disputas internas con el entrenador", y que "le pidió que aceptara la historia de su lesión" como motivo de su ausencia.

Ante el ruido que generaron estas declaraciones dentro de Estados Unidos, y en la víspera de su partido ante Irán, por un lugar en octavos de final de Qatar 2022, Berhalter se tomó un tiempo para aclarar sobre rumores de quiebre con Gio Reyna.

Berhalter aclara rumores de "quiebre" con Gio Reyna



"Hablando del viaje de cuatro años, también ha habido cuatro años de interacción con ustedes (los medios de comunicación). Y lo que diría es, ya sabes, dejaré que ustedes decidan si le pedí a Gio que mintiera al respecto", partió señalando el técnico del Team USA.

En la misma línea, Berhalter agregó que "eso no es lo que soy. Eso no es lo que represento. Entonces, si tienes que creer en la palabra de Eric o en la mía o lo que sea, siéntete libre, pero sé lo que pasó, eso no es lo que represento. Como cualquier otra persona, Gio es un miembro de este equipo al que nos preocupamos profundamente y sabemos que nos puede ayudar. Es una cuestión de cuándo y cómo puede ayudarnos".

