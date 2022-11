A pesar de que, gracias a sus goles, fue fundamental en la clasificación para el Mundial de Qatar 2022, finalmente Ricardo Pepi fue marginado de la Selección de Estados Unidos que disputará la máxima cita del fútbol mundial.

El entrenador Gregg Berhalter prefirió llevar en su lugar a dos atacantes de "mejor presente" que el jugador de ascendencia mexicana, como Josh Sargent o Haji Wright, algo que terminó calando hondo en el joven de 19 años.

Pese a que actualmente vive un buen presente en Groningen, donde lleva seis goles convertidos, Pepi rompió el silencio tras ser marginado por Estados Unidos de Qatar 2022 y no ocultó sus sentimientos al respecto.

Pepi rompe el silencio tras quedar fuera de Qatar 2022



"Es decepcionante porque siento que me di las mejores oportunidades para estar en la lista final de la Copa del Mundo. Siento que tenía una oportunidad, pero al mismo tiempo no es decepcionante porque hice lo que me tocaba, jugué muchos minutos, metí algunos goles y estoy realmente feliz por eso. Al final del día es una decisión del entrenador que no puedo controlar", partió señalando el goleador, que marcó en la derrota de su equipo por 2-3 ante Fortuna Sittard.

En esa línea, Pepi agregó que "en el momento en que me dijo que no estaba seleccionado, realmente decidí terminar de escuchar lo que me decía y no quería preguntar nada más. Una vez que me dijo, pensaba en darle vuelta a la página lo más antes posible y centrarme en el juego. No puedo seguir pensando en porqué no me seleccionó".

