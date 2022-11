Fueron de las grandes sorpresas de la nómina entregada por la Selección de Estados Unidos para el Mundial de Qatar 2022, luego que el entrenador Gregg Berhalter descartara la presencia en el evento de los delanteros Paul Arriola y Ricardo Pepi.

Mientras el veterano atacante del FC Dallas ha sido un habitual en el Team USA desde el 2016, el jugador de ascendencia mexicana fue clave durante gran parte de las Eliminatorias Concacaf, aportando con tres goles en 10 juegos.

Luego del revuelo que generó, principalmente en redes sociales, la marginación por parte de Berhalter para Qatar 2022, tanto Arriola como Pepi utilizaron esta plataforma para referirse a sus respectivas ausencias con Estados Unidos.

¿Qué dijeron Pepi y Arriola tras quedar fuera de Qatar 2022?



“Los días pasados han sido extremadamente difíciles, de los más duros que he tenido en mucho tiempo. Estoy destrozado por no estar incluido en la lista final de la Copa del Mundo. Este año mi meta era ponerme en una de las mejores posiciones posibles para lograr dicho objetivo y creo que lo hice, desafortunadamente no fue suficiente”, partió señalando el delantero en Twitter.

“Estando en el entorno del equipo nacional durante varios años, aprendes que es un privilegio representar a tu país, y sé que es un lugar que no es fácil de asegurar. La única cosa que sí tengo segura es que estaré apoyando a mis compañeros cuando jueguen y espero que nuestro país se una por completo para apoyar a este increíble grupo. Gracias a todos los que me han hecho sentir su apoyo”, finalizó, a lo que Pepi le respondió en la red social “cabeza arriba, hermano”.