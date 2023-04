Estados Unidos aclara porqué no convocó a Alejandro Zendejas para amistoso contra México

Una de las novedades que marcó la citación de la Selección de Estados Unidos para el partido amistoso del próximo 19 de abril, en Glendale, Arizona, ante la Selección Mexicana, fue la ausencia del mediocampista Alejandro Zendejas.

Si bien en principio, se mencionó que su ausencia se debió a la fractura de nariz que sufrió en el último juego del Club América ante Monterrey, por Liga MX; el diario Récord aseguró que las Águilas se negaron a cederlo para este lance.

Ante estas contradictorias versiones respecto del porqué no fue convocado Zendejas por Estados Unidos para el juego con México, fue el técnico de las Barras y las Estrellas, Anthony Hudson, quien entregó una versión oficial de los hechos.

USA aclara ausencia de Zendejas



"De no ser por su lesión, quizá sería una situación distinta. El equipo nos pidió que no fuera llamado y están en su derecho de hacerlo. Solo diré que estamos decepcionados, pero el hecho de que hayamos construido esta relación con Alejandro es porque el club ha sido muy bueno con nostros, no tenemos problemas con eso, lo aceptamos", afirmó el estratega del Team USA.

Sin embargo, Hudson advirtió que Zendejas "quería estar con nosotros, pero también hay que reconocer que estamos en esta situación porque el club facilitó que estuviera aquí en enero y se los agradecemos. Esperamos que pueda estar con nosotros en verano", pensando en el Final Four de la Liga de Naciones Concacaf.