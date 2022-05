Fue una larga pelea dentro de la Selección de Estados Unidos y un conflicto que los llevó, incluso hasta la justicia. Es que los logros deportivos conseguidos por la Selección Femenina eran un justificativo más que suficiente para exigir una igualdad salarial con su par masculino.

Y como si no fuera suficiente, hubo un proceso de negociación prolongado y ocasionalmente polémico con la Federación de Fútbol de este país; no es para menos, mientras las mujeres se coronaban cuatro veces campeonas mundiales, los varones no lograron éxitos recién hasta 2021, con la Liga de Naciones Concacaf y la Copa Oro.

Pues bien, esto finalmente ha llegado a su término, luego que hace instantes, US Soccer en conjunto con la Asociación de Jugadores del seleccionado masculino y su par femenino, anunciaran la llegada de un acuerdo que, reza el comunicado, "logra la igualdad salarial y establece la norma mundial para avanzar en el fútbol internacional".

Selección Masculina y Femenina de USA tendrán igualdad salarial



"Este es un momento verdaderamente histórico. Estos acuerdos han cambiado el juego para siempre aquí en Estados Unidos y tienen el potencial de cambiar el juego en todo el mundo", señaló la presidenta de la Federación, Cindy Parlow Cone, quien agregó que se convertirán, de esta forma, en "la primera federación del mundo en equiparar el dinero de los premios de los Mundiales".

US Soccer agrega que gracias a este acuerdo, ambas selecciones "han restablecido su relación con estos nuevos acuerdos y nos llevan a una nueva fase increíblemente emocionante de crecimiento y colaboración mutua mientras continuamos nuestra misión de convertirnos en el deporte preeminente en Estados Unidos".