Una de las situaciones extradeportivas que vivió la Selección de Estados Unidos durante su presencia en el Mundial de Qatar 2022, fue el conflicto que habrían tenido el entrenador Gregg Berhalter con el delantero Giovanni Reyna.

La información fue revelada durante la cita planetaria por el ex jugador Eric Wynalda, y se habría provocado por la no inclusión del nacido en Reino Unido en el evento, donde apenas disputó 53 minutos en sólo dos partidos.

Si bien uno de los involucrados, el técnico Berhalter, había aclarado el posible quiebre durante su presencia en Qatar 2022, faltaba conocer la versión de Gio Reyna, la cual se conoció a través de redes sociales, con una crítica a Estados Unidos.

Reyna aclara rumores de "quiebre" con Berhalter



En una publicación realizada en Instagram, el delantero manifestó que "estoy decepcionado de que haya una cobertura continua de este asunto (así como algunas versiones altamente ficticias de los eventos) y extremadamente sorprendido de que alguien en el personal del equipo masculino de Estados Unidos contribuya a ello".

"El entrenador Berhalter siempre ha dicho que los problemas que surjan con el equipo permanecerán 'en casa' para que podamos concentrarnos en la unidad y el progreso del equipo", agregó Reyna, indicando además que "soy una persona muy emocional, y reconozco plenamente que dejé que mis emociones se apoderaran de mí y afectaran mi entrenamiento y comportamiento durante unos días después de enterarme de mi rol limitado".

Por último, Gio detalló que "me disculpé con mis compañeros y el entrenador por esto, y me dijeron que estaba perdonado. A partir de entonces, me sacudí la decepción y di todo lo que tenía dentro y fuera del campo".