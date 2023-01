Mientras su madre Danielle admitió a The Athletic que ella le informó del incidente a la Federación de Estados Unidos, su esposo, Claudio Reyna, le entregó respaldo público.

Estamos siendo testigos de la semana más turbulenta en la historia de la Selección de Estados Unidos, todo por culpa de los padres de Giovanni Reyna, responsables de denunciar al entrenador Gregg Berhalter, ante la Federación, por violencia intrafamiliar.

La información se reveló días después de que el organismo anunciara la realización de una investigación acerca de los actos del estratega, y el posterior reconocimiento de los hechos por parte del protagonista.

En las últimas horas, se dio a conocer que Claudio Reyna, ex capitán de Estados Unidos, y su esposa Danielle, se comunicaron con las autoridades de la Federación para denunciar a Berhalter por estos hechos, tras el incidente con su hijo Gio durante el Mundial de Qatar 2022.

Padres de Reyna reconocen entregar información sobre Berhalter



En entrevista con The Athletic, la madre del delantero admitió que "llamé a Earnie Stewart (gerente general de US Soccer) el 11 de diciembre, luego de que salieron a la luz los comentarios negativos que hizo Gregg sobre mi hijo Gio. Quería que el supiera que estaba molesta por la situación en la que habían puesto a Gio y que personalmente me sentí traicionada por las acciones de alguien a quien consideré mi amigo por décadas".

Por su parte, su padre, Claudio Reyna, emitió un comunicado respaldando los dichos de su esposa, y agregando que "también estuve molesto por los comentarios de Gregg sobre Gio tras la eliminación del USMNT en la Copa del Mundo y también le pedí a Earnie Stewart que evitara comentarios futuros".